Bunları yapın kilo alın!

2000 yıllarının başından itibaren trend olan zayıf modeller birok bireyi zayıflamaya yöneltti. O gün bugündür milyonlarca kişi zayıflığıyla öünürken bazıları ise kilo almayı hedefliyor. Ancak bu çoğu zaman mümkün olmuyor. İşte bu durumda olanları ilgilendiren bir haber derledik. Kilo nasıl alınır? İşte yanıtı:

Vücut ağırlığı fazla olan kişiler için kilo vermek ne kadar meşakkatli ise, az olan kişiler için de kilo almak o kadar zor olacaktır. Öncelikle hedefin “hızlı kilo almak” yerine “sağlıklı kilo almak” olarak belirlenmesi mutlak şartla gerekiyor. Sağlıklı bir kilo alma süreci için yağ tüketiminin ideal düzeyde tutulmasına ve doymamış yağların tercih edilmesine özen gösterilmeli!

BESLENME DÜZENİNİZE DİKKAT ETMELİ

Yoğun günlerde şiddetli bir açlık hissedilmediği takdirde tüm günün besin almadan geçirildiği dahi olabiliyor. O düzensiz beslenme şekli de kimi zaman kilo alımına kimi zaman ise kilo kaybına zemin hazırlıyorr. Sonuç, “sağlıklı” olma fikrinden bir hayli uzakta kalıyor. Bu nedenlee beslenme düzeninin aksatılmaması ve korunması gerekiyor!

ENERJİSİ YÜKSEK GIDALAR TÜKETİN

Vücut, ihtiyaç duyduğu enerji desteğini büyük oranda yağ, karbonhidrat ve protein içeren besinler aracılığıyla karşılar. Bundan ötürü kilo almak isteyen kişilerin günlük kalori alım miktarını belirlerken, fiziksel aktivite yoğunluğunu göz önünde bulundurmaları şart.

ÖĞÜN SIKLIĞINIZI ÇOĞALTIN

Bu yöntem, halihazırda kilo problemi olmayan kişiler için dahi tavsiye edilen doğru beslenme şekillerinden biri! Siz de “Kilo almak istiyorum!” diyorsanız, günlük beslenme düzeninize üç ana öğüne ek olarak üç ara öğün de ekleseniz iyi olacaktır.