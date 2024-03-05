Bunu sadece Erzincanlılar biliyor 'Mide sorunlarını ve hazımsızlığı kökten çözüyor'

Türkiye'de yetişen en önemli tıbbi biyokimya uzmanlarından biri olan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, madımak otunun en önemli doğal kaynaklarımızdan biri olan ve özellikle Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetişen bir bitki türü olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Karabulut, madımak otunun incecik yapraklarını ve salkım şeklindeki çiçeklerinin ‘sideritis’ türüne ait olduğunu da sözlerine ekledi. Yöre halkında arasında birden çok farklı isimlerle anılan bu bitkinin Türkiye dışında bazı Akdeniz ülkelerinde de yetiştiği bilinmekte.

Madımak otunun sağlık açısından da faydaları olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karabulut, bu oyun içeriğindeki bileşenlerin antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğunu söyledi. Ayrıca sindirim sistemini destekleyici, bağışıklık sistemini güçlendirici ve stresi azaltıcı etkileri olduğunu da sözlerine ekledi.

Madımak otunun çeşitli şekillerde tüketilebileceğini ve özellikle çorba veya çay olarak tercih edildiğinde etkisini arttırdığını belirten Prof. Dr. Karabulut, bu bitkinin toplumda, kültürel ve tıbbi bir öneme sahip olduğunu da belirtti.

Geleneksel olarak grip, soğuk algınlığı gibi bazı rahatsızlıkların tedavisinde kullanıldığını, sindirim sistemini destekleyici ve antioksidan özelliklere sahip olduğunu da aktardı.