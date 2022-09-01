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  • Suudi Arabistan'da bir yetimhanede kadınlara gösterilen tavır bu. Bunu seyredince Atatürk'ün değerini daha iyi anlayacak

Suudi Arabistan'da bir yetimhanede kadınlara gösterilen tavır bu. Bunu seyredince Atatürk'ün değerini daha iyi anlayacaksınız

Sosyal medyada Suudi Arabistan'da bir yetimhanede kadınlara gösterilen tavır gündem oldu.  Paylaşılan video büyük tepki çekerken defalarca izlendi.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 09:26
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 09:31
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Bunu seyredince Atatürk'ün değerini daha iyi anlayacaksınız. Suudi Arabistan'da bir yetimhanede kadınlara gösterilen tavır

Suudi Arabistan'da bir yetimhanede kadınlara gösterilen tavır bu. Bunu seyredince Atatürk'ün değerini daha iyi anlayacaksınız
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Suudi Arabistan, dünyada kadınların en kötü şartlar içinde yaşadığı ülkelerin başında geliyor.

Son günlerde kadına şiddetin zirve yaptığına şahit olurken gün geçmiyor ki şiddete uğramış bir kadın profilini daha izlemeyelim ekranlarda. Suudi Arabistan, yetimhanedeki kız çocuklarına şiddetle yine gündemde.

Sosyal medyada yayılan videoda kadına fiziksel veya psikolojik olarak zarar verildiği ve aşağılayıcı muameleye uğradığı görülüyor. 

Twitter'da yayılan videoda bir kadının bazı kişiler tarafından 'dövülerek kelepçelendiği' görülüyor. 

Sosyal medya kullanıcıları video tepki gösterirken defalarca izlendi. 

Söz konusu video, sosyal medya platformlarında geniş bir etkileşime ve eleştirilere yol açtı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA KADIN HAKLARI

Suudi erkekler, dört eş sahibi olabiliyor ve bu eşlerin Müslüman, Yahudi ya da Hıristiyan olması konusunda bir sınırlama yok. Fakat Müslüman kadınlar, yalnızca Müslüman erkeklerle evlenebiliyor. Bir kadının, Suudi Arabistan dışında diğer Müslüman ülkelerden bir erkekle evlenebilmesi için de devletin izin vermesi gerekiyor.

Hicaba uygun olarak siyah çarşaf giymek zorundalar. Bu da yetmiyor; peçe takıp yalnızca gözlerini açıkta bırakacak şekilde örtmeleri gerekiyor. Eğer peçe ile gözleri açıkta bırakan kısım geniş olursa, bu aralığın transparan bir kumaş ile gölgelenmesi gerekiyor. Ayrıca erkeklerin dikkatini çekmemek için renkli çarşaf giymeleri de yasak.

Kadınlar, yasal olarak araba ya da bisiklet kullanamıyor. Din polisi korkusundan kendi mahallelerinde bile tek başlarına dolaşamayan kadınların Suudi Arabistan sınırları dışına çıkmak için kocalarından ya da babalarından izin almaları gerekiyor.

Kadınlar üniversiteye gidebiliyor, ancak erkeklerden ayrı eğitim almaları şart. Eğitmen erkekse, dersi ancak video/ audio sistemi aracılığıyla izleyebiliyorlar.

Suudi kadınlar, haziran ayında yasağın sona ermesiyle, ehliyet alma ve araç kullanma fırsatını buldu. Ülkede "kadınların araç kullanmasına zn veren yasa çıkarılması" talebiyle ilk kez 1990'da kampanya düzenlendi.

Kampanyalar, 2011, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında da geniş katılımlarla devam etti.

Dünyada kadınların araç kullanmasının yasak olduğu tek ülke olan Suudi Arabistan'da, Üst Düzey Alimler Kurulu tarafından "Kadınların araç kullanması haramdır" şeklinde verilen fetvadan dolayı yasal değişiklik yapılamıyordu.

Suudi Arabistan'da kadınlara yönelik alınan kararlardan biri de futbol maçlarını izlemelerine dairdi.

Suudi Arabistanlı kadınlar, 2018 yılı itibarıyla ülkedeki üç stada girebiliyor.

Suudi Arabistan'da yazılı bir yasa olmamasına rağmen kadınlara verilmeyen sosyal hakların başında seyahat hakkı geliyor.

Kadınlar, yanlarında bir erkek olmaksızın tek başlarına seyahat edemiyor. Ancak geçen ocak ayında yerel basında, Suudi Arabistan'da artık 25 yaş üstü kadınların kendi başlarına seyahat edebileceklerine yönelik karar alındığı yönünde haberleri yer aldı.

Dünyada uzun yıllar kadınları seçme ve seçilme haklarından mahrum bırakan tek ülke konumunda olan Suudi Arabistan'da, eski Kral Abdullah bin Abdülazz'ın 25 Eylül 2011'de yaptığı değişiklikle kadınlar, 2015 seçimlerine katılmaya hak kazanmış, kısmen seçme ve seçilme hakkı elde etmişti.

Devlet tarafından oluşturulan din polisleri (muttava), kadınları hayatın her alanında gölge gibi takip edip şeriata uygun davranıp davranmadıklarını denetliyor.

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Satır
1.09.2022 09:49
Allah bu yobazlara Hz.Muhammedi Ömeri Osmanı Aliyi gönderdi genede adam edemedi.  
 
Catal
1.09.2022 09:37
Vahabinin bunu yapmasına niçin şaşırıyorsunuz ki. Adamlar ilk kez böyle birşey yapmıyor. Esas senin başındakiler kadını bu hale getirmeye çalışıyor sen ona yan  
 
1000 ali
1.09.2022 09:36
İnançlarının gereğini yapıyorlar  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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