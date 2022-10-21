Kıskandığı bahanesiyle önce dövdü sonra tabancayla vurdu 

Adana’nın Yüreğir ilçesinde iddiaya göre Ahmet A., 6 yıllık eşi Dilan A.’nın cep telefonuna yabancı bir numaradan gelen aramayı görünce ‘aldatıldığını düşündüğü’ için kadını önce dövüp sonra eşine belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı.

Silahtan çıkan kurşunlar, 2 çocuk annesi Dilan A.’nın karın, göğüs, boyun ve koluna isabet etti. Dilan A. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

ODUNLUKTA SAKLANIYORDU

Silah sesini duyan komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Dilan A., ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen kadın, polis merkezine giderek eşinden şikayetçi oldu.

Yüreğir Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli kocanın yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin saklanmış olabileceği adreslere baskın yapan ekipler, Ahmet A’yı elinde tabancayla evinin odunluğunda saklanırken yakaladı.

BİR DE TEHDİT ETTİ: MAHALLEDEKİ AĞABEYLERLE GÖRÜŞECEĞİM

Polis merkezine götürülen Ahmet A.’nın, daha önce de ailesinin yanına kaçan eşini zorla eve getirdiği, şikayetini geri çekmesi için de baskı uyguladığı öne sürüldü. Ahmet A. ifadesinde ise eşini kendisinin vurmadığını, kayınvalidesinin iftira attığını iddia etti.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi’ne götürülen Ahmet A., gazetecilere, “Çok kısa bir aradan sonra tek tek mahalledeki ağabeylerle görüşeceğim. Onlar kendilerini iyi biliyor. Sadece çok kısa bir ara. Yanlış anlaşılmadan dolayı gözaltına alındım” dedi.

Adliyeye sevk edilen Akcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.(AA)