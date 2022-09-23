Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı

Suudi Arabistan Milli Günü'nün 92. yıl dönümü nedeniyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Maslahatgüzarı Yousef Alharbi ile çok sayıda davetli katıldı.

AA'nın haberine göre; etkinlik iki ülke milli marşlarının okunması ve ardından Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerden kesitlerin yer aldığı video gösterimiyle başladı.

Maslahatgüzar Alharbi, Suudi Arabistan'ın 2030 Uluslararası Expo Fuarına ev sahipliği adaylığı hususunda verdiği destekten dolayı Türkiye'ye şükranlarını iletti.

Etkinlik kapsamında, Suudi Arabistan mutfağına özgü lezzetler davetlilere sunulurken müzik dinletisi icra edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin Suudi Arabistan ile çok güçlü bir yolculuğa başladığını belirterek, "Bu yolculuk sadece ticari anlamda, sadece iki ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu bir güç yolculuğu değil. Aynı zamanda bu yolculuk hakkın, hakkaniyetin, doğruluğun, mazlumun, mağdurun, dünyaya söylenecek doğru sözün yolculuğudur" dedi.

Soylu, Sheraton Otel'deki Suudi Arabistan Milli Günü Resepsiyonu'nda yaptığı konuşmada, milli gün dolayısıyla Suudi Arabistan'ı tebrik ederek, iki ülke arasındaki kardeşliğin daim olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve tebrik mesajını ileten Soylu, iki ülke arasındaki bağların büyük sorumluluklar yüklediğini vurguladı.

Soylu, iki ülke arasındaki ilişkilerin mazlum milletlere de umut ve güç verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki 21. asırda bu ilişkinin güçlülüğü dünyadaki birtakım haksızlıklara dur diyebilecektir. Savunma sanayinden ticarete, aynı zamanda terörle mücadeleye kadar ve dünyada uzanılabilecek birçok probleme kadar Suudi Arabistan ve Türkiye'nin birliği, Allah'ın izniyle mazlum ve mağdur milletlere, hak arayan milletlere esenlik ve refah verecektir."

“MAZLUM İNSANLAR BİZİ BEKLEMEKTEDİR”

İki ülke arasındaki diğer iş birliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, sözlerini şöyle sürdü:

"Suudi Arabistan ile çok güçlü bir yolculuğa başlıyoruz. Bu yolculuk sadece ticari anlamda, sadece iki ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu bir güç yolculuğu değil. Aynı zamanda bu yolculuk hakkın, hakkaniyetin, doğruluğun, mazlumun, mağdurun, dünyaya söylenecek doğru sözün yolculuğudur. Bizim iş birliğimiz güçlüyse dünyada hakkaniyet çizgisine ulaşmak daha kolay olur. Elini uzatmış, mazlum insanlar bizi beklemektedir. Biz bunu sağlamak, dünyaya da bunu anlatmak zorundayız."