Doktor sevgilisi 5 yerinden bıçaklamıştı! Mahkemede şoke eden savunma 

Olay, 24 Temmuz 2022 tarihinde merkeze bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Bir hastanede doktor olan Sinan B. ve sevgilisi Dilan Tali (25) akşam yemeğinde bir araya geldi. Tali, yemekten sonra cüzdan ve kimliğini almak için Sinan B.'nin evine geçti. Tali, burada adeta dehşeti yaşadı.

Yemekte çıkan kıskançlık tartışması evde şiddete dönüştü. Sinan B., Tali'ye yumruk attı ve bıçağı sırtına sapladı. 2 saat boyunca şiddet gören ve 5 yerinden bıçaklanan Tali, bir fırsatını bularak evden çıktı ve komşulara sığındı. Ardından haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan B., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM; AİLESİNDEN, KENDİ AİLEMDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Sinan B., Elazığ 3. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşmasına çıktı. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanan sanık Sinan B., üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek önceki ilişkisinde aldatılmasına rağmen kimseyi öldürmeyi düşünmediğini söyledi.

Kız arkadaşı ile birlikte restoranda yemek yemeye gittiklerini kaydeden Sinan B., "Saat 21.00 civarındaydı, yemek esnasında alkol aldık. Sonrasında görev yaptığım hastanede bir hastadan dolayı yorulmuştum. O sırada ben tıbbi olaylardan bahsettiğim için Dilan da alınganlık göstererek 'Eski eşin olsaydı onunla konuşurdun, o seni anlardı. Çünkü doktordu' diyerek, 'Onu seviyorsun' dedi. Aramızda tartışma başladı. Ben ayrılmak istedim, görüşmek istemedim ancak yüzüne söylemek istemedim. Sonrasında tartışma devam etmesin diye lavaboya gittim. Lavabodan çıktıktan sonra arabaya binerek eve gittim. Dilan’ı restoranda bıraktım.

Eve gittiğimde saat gece 24.00 civarıydı. Dilan’ı arayarak 'Ben oradan ayrıldım, sen de orada bekleme' dedim. Dilan beni sürekli aradı, telefonu kapattım, cevap vermedim. Sonra açtığımda 'Bu şekilde ayrılamazsın, konuşmamız lazım' dedi. Ben gitmeyeceğimi kendisine söyledim. Israrla aramasının üzerine mesaj attım, 'Seni engelliyorum, bana ulaşmana gerek yok. Eşyalarını da poşetin içerisinde kapıya bıraktım, gelir alırsın' şeklinde mesaj gönderdim.

Dilan ailesiyle kalıyordu, ara ara bende kalıyordu. Ben Dilan’a evin anahtarını hiç vermedim. Tatile gideceğim zaman evde kedim vardı, kedime bakması için Dilan’ın kardeşine anahtarımı vermiştim. Bu bahsettiğim olaydan 10 gün öncesidir. Anahtarı Dilan kardeşinden kendisi almış.

Olay günü eve geldiğimde Dilan’ın eşyalarını poşete koyup kapının önüne bıraktım. Ondan sonra salonda sızdığım esnada başıma aldığım darbe ile uyandım. Dilan bağırıyordu, 'Sen beni nasıl orada bırakırsın' diyerek hakaretler ediyordu. Ben tekrar 'Seni istemiyorum' dedim. Dilan ise 'Bu saatte eve gidemem' dedi. Dilan bir süre sonra sakinleştikten sonra yanıma gelerek uzandı. Ben tekrar Dilan’a kendisini istemediğimi söyledim, bunun üzerine tekrar sinirlendi.

Ailemin başka biriyle evlenmemi istemelerini Dilan’a söyleyince Dilan iyice sinirlendi ve 'Sen o kızla konuşuyor musun? Seni yarın Elazığ’a ve herkese rezil edeceğim. O hastanede çalışamayacaksın' diyerek çekmecedeki bıçağı alarak bana doğru geldi. Dilan bıçakla kendi saçını kesti. Kalkıp Dilan’dan bıçağı aldım; o esnada ikimiz de duvara doğru çarptık ve yere düştük. Sonra yerde boğuşmaya başladık. Bıçağı aldığım esnada ona doğru sallayarak 'Defol git, polisi arayacağım' dedim. Kendisine değmedi zaten. Polisi arayacağım dedikten sonra Dilan kapıdan dışarı çıkarak kaçtı. Ben kapıyı kapattım; polisi aradım ve aşağı inerek polislerin gelmesini bekledim.

"Bana vurmasından dolayı şikayetçi değilim"

Ben Dilan’ın yüzünü duvara çarptığını düşünüyorum. Eski eşim beni aldatmasına rağmen şiddete meyilli değilim. Öldürmek için herhangi bir sebebim yok. Yaralama kastım yok. Öldürmeye teşebbüs iddiasını kabul etmiyorum. Ben sinirlenmiş veya hakaret etmiş olsam Dilan’ı orada bırakıp gelmezdim. Ben bunların hiçbirini yapmadım. Bir insanı öldürmek gibi bir düşüncem olsa kolu veya yüzüyle uğraşmam. Dilan bana kavga esnasında eliyle dizime, kasığıma, başıma ve karnıma vurdu. Bana vurmasından dolayı şikayetçi değilim. Ben vicdan azabı çekiyorum. Ailesinden, kendi ailemden ve sizlerden özür diliyorum" dedi.