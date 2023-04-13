Mehmet Ali Erbil: Aleyna Tilki ile öpüşmek isterim. Bunun adı azgın teke sendromu

Geçiş sendromu ile mücadele eden ve tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Florya'daki bir iftar davetinde görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan Erbil, öpüşme itirafıyla ağızları açık bıraktı.

"ÖPÜŞME TEKLİFİ GELİRSE ALEYNA TİLKİ DERİM"

Son zamanlarda ekranda yayınlanan dizilerdeki öpüşme sahneleriyle ilgili konuşan 66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil Kıvanç tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın öpüşme sahneleri ilgili "Serenay'ı artık öpemem onu öptüler ama bir klipte öpüşme teklifi gelirse bana kim derseniz Aleyna Tilki derim" diyerek şaşkına çevirdi.

Erbil "Rol icabı öpüşmek isterim" dese de tepkilerin odağındaydı..Şimdi Aleyna Tilk'nin bütün bu konuşmalara nasıl cevap vereceği merak konusu oldu.

Mehmet Ali Erbil'in sözlerini duyanlar "Kızın yaşında ayıp", "İnsan Yasmin'den utanır", "Kızın için böyle dense hoşuna gider mi?", "Yuh artık" diyerek tepki gösterdi.