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Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında küfür ve el hareketi. Ünlü isimleri eleştirmişti

Katıldığı televizyon programında küfürden hoşlanmadığını defalarca kez dile getiren, programlarında hiç küfür etmediğini söyleyen Mehmet Ali Erbil TikTok hesabından yaptığı canlı yayında hem küfür etti hem de el hareketi yaptı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 01:59
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Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında küfür ve el hareketi

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında küfür ve el hareketi. Ünlü isimleri eleştirmişti
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Komedyen Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya gibi isimleri “çok küfür ettikleri” gerekçesiyle eleştiren Mehmet Ali Erbil’in TikTok hesabındaki canlı yayında karşısındaki kişiye küfür edip el hareketi çektiği ortaya çıktı.

CANLI YAYINDA KÜFÜR

Kısa bir süre önce hesap açtığı TikTok üzerinden takipçileriyle sohbet eden Mehmet Ali Erbil, fenomen Murat Avcı’yı yayına alarak sohbet etmeye başladı. Erbil, tartıştığı fenomene küfür etti. Bununla da yetinmeyen Erbil, “Ana bacı küfür etme, seni gelir Yeniköy’den alırım” diyen adama el hareketi yaptı.

Sonrasında Avcı’yı yayından atan ünlü isim, “Beni Yeniköy’den alacakmış. Beni Yeniköy’den alacak adam anasının karnından doğdu mu?” ifadelerini kullandı.

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