Mehmet Ali Erbil'den Çağla Şıkel'e zehir zemberek sözler. ''Kulisimden çıkmazdı''

Geçtiğimiz günlerde Çağla Şıkel'in programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, bir dönem Çarkıfelek'te birlikte çalıştığı ünlü sunucu hakkında olay yaratacak sözler söyledi. Çağla Şıkel, Çarkıfelek'te hosteslik yaptığı günleri saklayınca Mehmet Ali Erbil resmen çıldırdı. İtiraflar peş peşe geldi.

Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınına katılan Mehmet Ali Erbil açtı ağzını yumdu gözünü. Çağla Şıkel'in programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, ünlü mankeni vefasızlıkla suçladı.

"Şimdi bir kanalda sunuculuk yapıyor diye eski günlerini unuttu. Programına gittim, çünkü para aldım" diyen Erbil, ünlü mankenin eski günlerden bahsetmemesine çok bozuldu.

"ÇAĞLA KULİSİMDEN ÇIKMAZDI"

Erbil, Çarkıfelek yarışmasında hosteslik yaptığını saklayan Çağla Şıkel'e şunları söyledi: "O dönem Çarkıfelek'te hostes olmak için kapımda yatarlardı. Stelyo Pipis ile sevgili olup hosteslik yaptı. Çağla kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın. Çağla’ya Yazıklar olsun. "

Mehmet Ali Erbil'in olay yaratan sözlerinin ardından tüm gözler Çağla Şıkel'e çevrildi.

