Türkan Şoray ve Ali Poyrazoğlu arasında öpüşme sahnesi itirafı. 'Gel benim yakışıklı sevgilim'

Yeşilçam'ın efsanevi ismi Türkan Şoray, Müjdat Gezen'in 'Bizim Ev' programına katıldı.

Cana yakın tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Şoray, sahneye uzun süredir arkadaşı olan Ali Poyrazoğlu'nu "Gel benim yakışıklı sevgilim" diyerek davet etti.

Bu anlar, sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.

Türk sinemasının "Sultan"ı olarak bilinen Türkan Şoray, Müjdat Gezen'in YouTube şovuna konuk oldu. Şoray, sinemaya nasıl başladığını ve kendi adını taşıyan kuralları anlatarak sempatikliğiyle göz doldurdu.

Programı izleyenler arasında yer alan yakın dostu Ali Poyrazoğlu'nu sahneye çağıran Şoray, sevgi dolu bir selamla "Gel benim yakışıklı sevgilim" ifadesini kullandı.

Poyrazoğlu, sahneye çıkarken "Her şeyi burada açıklayacağım" dedi.

Bu sırada Müjdat Gezen, yerinden kalkarak "Çocuklar, görüşmek üzere" şeklinde esprili bir veda yaptı.

Kahkahaların eksik olmadığı bu bölümde Poyrazoğlu, "Hepiniz büyük aşkımızı biliyorsunuz" dedi.

Gezen ise "Oğlum, o sadece rol icabıydı" diye karşılık verdi.

Poyrazoğlu, "Rol bittikten sonra ne olduğu meçhul" diyerek esprili bir yorumda bulundu.

Ali Poyrazoğlu, Türkan Şoray ile gerçekleştirdikleri öpüşme sahnesine nasıl hazırlandığını da anlattı.

Poyrazoğlu, "Diş macunu alın dedim, sigara içiyordum ve ağzımın kokmamasını istiyordum. Mentol spreyi de dahil her şeyi denedim. O zamanlar hiç zorluk çıkarmadı, ama şimdi zorluk çıkarıyor" dedi.