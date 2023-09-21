Mehmet Ali Erbil evleniyor. Müstakbel gelin adayı ile aralarında 42 yaş fark var

Şovmen Mehmet Ali Erbil ile ilgili bomba iddia geldi. Bugüne kadar beş kez nikah masasına oturan şovmen yakın bir zamanda altıncı evliliğini yapmaya hazırlanıyor.

Mehmet Ali Erbil evleniyor. Müstakbel gelin adayı ile aralarında 42 yaş fark var

Şovmen Mehmet Ali Erbil, bir kaç ay önce sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun programında '66 yaşında bir adam olarak ben 20 yaşındaki bir kızla beraber olurum ve hakkını da veririm yani' açıklamasını yapmıştı..

ekran-goruntusu-2023-09-21-135408.png

İddialara göre yaklaşık 5 ay önce Almanya'da yaşayan 24 yaşındaki Gülseren Ceylan isimli genç kızla Instagram'dan tanışan Erbil, genç kıza aşık oldu.

mehmet-ali-erbil-evleniyor-evlenecegi-isim-belli-oldu-w83ih.jpg

Yeni Günaydın'ın haberine göre, Almanya'dan İstanbull'a gelerek sanatçının Yeniköy'deki evine yerleşen Gülseren Ceylan, sanatçının evlilik teklifini kabul etti.

mehmet-ali-erbil-evleniyor-evlenecegi-isim-belli-oldu-h4b1j.jpg

Mehmet Ali Erbil'in arabası önünde poz veren genç kız bu fotoğrafları da Instgram sayfasına koymayı da ihmal etmedi.

mehmet-ali-erbil-evleniyor-evlenecegi-isim-belli-oldu-vj0kf.jpg

İlgili Haberler
Mehmet Ali Erbil boyalı saçlarıyla gündem oldu. Yeni projesi için imaj değiştirdi
Mehmet Ali Erbil’den İtalyan şef Danilo Zanna’ya şok sözler
Mehmet Ali Erbil'den olay yaratacak cinsellik itirafı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oğlu koca delikanlı oldu. Annesinin paylaşımını görenler ''Aynı babasının gençliği'' dedi
Mehmet Ali Erbil hastane odasından yediklerini paylaştı! Garibanı çileden çıkardı
Mehmet Ali Erbil’in çapkınlık gecesi! Eski günlerine geri döndü
Mehmet Ali Erbil: Aleyna Tilki ile öpüşmek isterim. Bunun adı azgın teke sendromu
Öne Çıkanlar
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Son Haberler
KLM uçağı balonla çarpıştı. Büyük tehlike atlattı Dünya
KLM uçağı balonla çarpıştı. Büyük tehlike atlattı
Meta mavi tik için yüzde 100 zam istiyor Teknoloji - Otomotiv
Meta mavi tik için yüzde 100 zam istiyor
Denize giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu Güncel
Denize giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu
Eski Beşiktaşlı Tabata 42 yaşında transfer oldu Spor
Eski Beşiktaşlı Tabata 42 yaşında transfer oldu
Hastanın rahminden karpuz büyüklüğünde çıkan doktorları şok etti Sağlık
Hastanın rahminden karpuz büyüklüğünde çıkan doktorları şok etti
Kira zammına pankart asarak isyan etti Güncel
Kira zammına pankart asarak isyan etti
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı Güncel
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı