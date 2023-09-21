Mehmet Ali Erbil evleniyor. Müstakbel gelin adayı ile aralarında 42 yaş fark var

Şovmen Mehmet Ali Erbil, bir kaç ay önce sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun programında '66 yaşında bir adam olarak ben 20 yaşındaki bir kızla beraber olurum ve hakkını da veririm yani' açıklamasını yapmıştı..

İddialara göre yaklaşık 5 ay önce Almanya'da yaşayan 24 yaşındaki Gülseren Ceylan isimli genç kızla Instagram'dan tanışan Erbil, genç kıza aşık oldu.

Yeni Günaydın'ın haberine göre, Almanya'dan İstanbull'a gelerek sanatçının Yeniköy'deki evine yerleşen Gülseren Ceylan, sanatçının evlilik teklifini kabul etti.

Mehmet Ali Erbil'in arabası önünde poz veren genç kız bu fotoğrafları da Instgram sayfasına koymayı da ihmal etmedi.