Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman'ın yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin yeni sezon ilk tanıtımı bu akşam ekrana gelecek. Yeni bölümleri dört gözle beklenen dizinin beşinci sezon ilk afişi de yayınlandı.
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yeni görüntüsü hayranlarını heyecanlandırdı.Ünlü oyuncu Özçivit'in yer aldığı afiş sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sosyal medyada; 'Çok özledik', 'Bekliyoruz', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.