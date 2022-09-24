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  • Ortaköy’de takım elbiseliler dehşeti.10 kişi birden sopalarla vurmaya başladı

Ortaköy’de takım elbiseliler dehşeti.10 kişi birden sopalarla vurmaya başladı

Beşiktaş, Ortaköy'de ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi çıkan tartışma sonrası takım elbise giyen güvenlik görevlileri tarafından dakikalarca dövüldü. Takım elbiseli yaklaşık 10 kişinin sopalı dehşeti güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 19:51
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Ortaköy’de takım elbiseliler dehşeti.10 kişi birden sopalarla vurmaya başladı

Ortaköy’de takım elbiseliler dehşeti.10 kişi birden sopalarla vurmaya başladı
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DHA'nın haberine göre; olay 8 Eylül Perşembe gecesi 01:30 sıralarında yaşandı.

Ortaköy'de ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi, özel güvenlikler tarafından içeri alınmadı.

Bunun üzerine çıkan tartışmada içeri alınmayan erkek güvenlik görevlilerinden birine kafa attı.

Yaklaşık 10 kişi olan takım elbiseli güvenlikçiler kafa atan kişiyle birlikte yanındaki kişiyi ve kadını yere yatırıp tekme ve yumruklarla darp etti.

Daha sonra bir türlü sakinleşmeyen güvenlikler ellerine geçirdikleri sopalarla hem kadını hem de erkeği feci şekilde dövdü.

Bazı güvenlik görevlileri ise 3 kişiyi darp eden arkadaşlarına engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Yaşanan dehşet anları mekanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SİLAHLI SALDIRI

Bu olaydan bir süre sonra eğlence mekanı önüne gelen silahlı grup ile güvenlikler arasında kavga çıktı.

Olayda silahla vurularak ağır yaralanan bir güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı. 

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Rizeli Turgut
24.09.2022 20:40
Kafa atan vatandaş 10 tane kafa ve 100lerce tekmeyi yemiş. Oh olsun, afiyet olsun demek geliyor içimden.  
 
Tuz değil, kokan nesne tekrar koktu.
24.09.2022 20:35
MİLLET İTTİFAKI diyorum, başkada birşey demiyorum.  
 
Esnaf
24.09.2022 20:20
Yerde yatarken tekmeleyenler insan değil  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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