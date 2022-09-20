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Burcu Binici ve Tankurt Manas hakkında şok iddia. Evleneli bir ay olmamıştı

Oyuncu Burcu Binici, sevgilisi Tankurt Manas ile eylül başında nikah masasına oturmuştu. Güzel haberi Instagram hesabından duyuran oyuncu paylaşımının altına 'Sıfır şaka' notunu düşmüştü. Çiçeği burnunda çift birbirlerini takipten çıkıp tüm fotoğraflarını sildi. 

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 17:52
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Yeni evlenmişlerdi! Burcu Binici ve Tankurt Manas ayrıldı mı?

Burcu Binici ve Tankurt Manas hakkında şok iddia. Evleneli bir ay olmamıştı
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Oyuncu Burcu Binici, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tankurt Manas ile bu ay başında evlenmişti. Binici ve Manas hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. 

'Söz', 'Sen Anlat Karadeniz' ve 'Bir Bulut Olsam' gibi dizilerden tanıdığımız Burcu Binici, geçtiğimiz haftalarda rapçi sevgilisi Tankurt Manas ile Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde hayatını birleştirdi.

TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR

Sessiz sedasız evlenen ikili hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Binici ve Manas, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Birlikte çekilmiş fotoğraflarını da kaldırdı.

Bu gelişme sonrası, "Ünlü çift ayrıldı mı?" sorusuna yanıt aranmaya başladı. Binici ve Manas’tan henüz bir açıklama gelmedi. 
 

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