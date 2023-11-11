Burak Yılmaz Beşiktaş'ı her yerden sildi. Taraftar çıldırdı

Beşiktaş'taki görevinden istifa eden Burak Yılmaz siyah-beyazlı ekiple alakalı tüm paylaşımlarını sildi.

Abdullah Şaşkın
Burak Yılmaz Beşiktaş'ı her yerden sildi. Taraftar çıldırdı

Beşiktaş’ta Şenol Güneş ile yolların ayrılması sonrası geçici olarak takımın başına getirilen Burak Yılmaz kötü gidişat sonrası görevinden istifa etti.

YOLLAR AYRILDI
Konuya ilişkin siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır. Burak Yılmaz’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ'I SİLDİ
Burak Yılmaz’ın yaşanan ayrılık sonrası yaptığı ilk hareket ise herkesi şaşkına uğrattı. Genç teknik adam istifasının hemen ardından sosyal medya hesabından daha önce Beşiktaş ile ilgiyi yaptığı paylaşımları sildi.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ
Eski teknik direktörlerinin yaptığı bu hareket sonrası çılgına dönen Beşiktaş taraftarı ise Burak Yılmaz’ın bu hareketine tepki gösterdi.

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