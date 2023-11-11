Ertem Şener'in Beşiktaş sözleri başına iş açtı. Ahmet Çakar'la iddiaya girmenin bedeli ağır oldu

Ahmet Çakar'ın Beşiktaş sözlerine sinirlenen Ertem Şener'in girdiği iddia pahalıya patladı.

Ertem Şener'in Beşiktaş sözleri başına iş açtı. Ahmet Çakar'la iddiaya girmenin bedeli ağır oldu

Beşiktaş’ın Bodo/Glimt mağlubiyeti sonrası Konferans Ligi’nden eleneceğinin kesinleşmesi sonrası Ertem Şener’in Beyaz TV’de söylediği sözler yeniden gündem oldu.

Ne demişti:

"BU KAĞITLARI YERİM"
Ahmet Çakar’ın siyah-beyazlıların Bodo/Glimt’e mağlup olacağını Clup Brugge ile ise berabere kalacağını söylemesine sinirlenen Ertem Şener Beşiktaş’ın gruptan çıkamaması halinde elinde gösterdiği kağıtları yiyeceğini söylemişti.

"AFİYET OLSUN"
Şener’in bu sözlerini sosyal medya hesabında paylaşan taraftarlar ise şimdiden "afiyet olsun" yorumunda bulundu.

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