Fransa basını Burak Yılmaz'ın yeni adresini açıkladı

Burak Yılmaz; futbol kariyerini noktaladıktan sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcısı olarak hocalık kariyerine adım atmıştı.



Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası Şenol Güneş istifa etti, takım geçici olarak Burak Yılmaz'a emanet edildi. Ancak istenen başarı gelmeyince o da Bodo Glimt yenilgisinin ardından Beşiktaş'tan ayrıldı.



Fransız basını Beşiktaş'tan istifa eden Burak Yılmaz'ın yeni adresinin belli olduğunu iddia etti.



Habere göre; Burak Yılmaz Katar'a gidecek, Lille'den eski teknik direktörü olan Christophe Galtier yardımcısı olacak. Fransız teknik adam Christophe Galtier, Al-Duhail takımını çalıştırıyor.

Burak Yılmaz; Beşiktaş'ın başında çıktığı 6 maçta 2 galibiyet 4 yenilgi aldı.