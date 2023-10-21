Burak Yılmaz: İçimize sindirmiyoruz ve hazmetmiyoruz

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşma sonrası konuştu.



Burak Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde;



-Biz taraftarımıza teşekkür ediyoruz. İkinci devre için de oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 10 kişiydik ama 10 kişi değil gibi oynadık ve oyunun hakimi olduğumuzu düşünüyorum. 20. dakikadan sonra kendi oyunumuzun dışına çıktık. İstedğimiz bir oyun değildi. İlk 20 dakika istediğimiz gibi başladık, ikinci yarıda da oyunun hakimi bizdik. Oyunumuzun daha da üstüne koyarak ilerleyeceğiz.



-10 kişi kaldıktan sonra oynadığımız oyunduz bizim oyunumuz. 10 kişi olmamıza rağmen topu tuttuk ve biraz daha kendimize güvendik. Golü bulduk. Çok üzgünüz. Olabilecek her şey oldu bu maçta. İçimize sindirmiyoruz. Daha iyi olmak zorundayız. Bundan sonrasında skoru alacağımızı düşünüyorum.

-Çok üzgünüz, çok çok üzgünüz. Olabilecek her şey oldu! İçimize sindirmiyoruz, hazmetmiyoruz! Daha iyi olmak zorundayız. Bu maçtan sonra taraftarların bizi yanına çağırması, motive ediyor. Bundan sonra skoru alacağımızı düşünüyorum.