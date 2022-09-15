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Türkçe tabelalardan kovuluyor. Burası Suriye değil bakın neresi

Suriyelilerin vatandaşların isyanına rağmen ülkemize göçü devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bir video gelinen noktayı gözler önüne serdi.

Galeri Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 09:44
Son Güncelleme: 15 Eylül 2022 Perşembe - 10:43
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Türkiye’de sayısı 8 milyona yaklaşan mültecilerin geri dönüşü tartışılmaya devam ediyor

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Türkiye'de kayıt altına alınmış geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı 3 milyon 652 bin 813 kişi.

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Vatandaşlar her gün giderek artan asayiş, taciz haberlerine isyan etmeye devam ediyor.

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Sığınmacıların, neredeyse her gün yaşanan skandallarla gündeme gelmesinin yanında; vatandaşların isyanına rağmen iktidar Suriyelileri göndermemekte kararlı.

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Bursa’da yaşayan Suriyeliler, mahalle aralarında açtıkları birçok işyeriyle kendi aralarında alışveriş yapıp Altıparmak semtini küçük Suriye’ye döndürdü.

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Kent yaşamında hemen her meslek dalında görmeye alıştığımız Suriyeliler, Altıparmak'ta açtıkları Gıda ürünleri satışı ve imalathaneleri ile ön plana çıkıyor.

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Suriyelilerin açtığı işyerlerinin tabelalarındaki yazıların Türkçe yerine tamamen Arapça olması kadar, müşterilerinin de Arap olması dikkat çekiyor.

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Suriyelilerin Çarşamba ve Altıparmak semtlerini tercih etmelerindeki en büyük neden olarak bu semtlerin şehir merkezinde oluşu ve ulaşım rahatlığı...

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Bursalı vatandaşlar 25-30 yıl önce Bursa'nın en elit bölgelerinden biri olan Altıparmak'da hırsızlık olaylarının arttığına da dikkat çekerek; sosyolojik ve psikolojik dengenin bozulması sebebiyle isyanda.

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