Türk dişçiye kılıçlarla saldıran Suriyelilerin görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep’te "Bu kadarına da pes" dedirten bir saldırı yaşandı.

Eyüpoğlu Mahallesi'nde aynı binada işletmeleri bulunan Türk dişçi ile Suriyeliler park yeri nedeniyle tartıştı. Dükkanına mal getireceğini söyleyerek Suriyeliler’den araçlarını çekmesini isteyen dişçi Suriyelilerin saldırısına maruz kaldı.

Suriyeliler, daha sonra olay yerinden uzaklaşırken bir süre sonra beraberinde kılıç ve satırlarla donanmış 20 Suriyeli ile birlikte döndü.

Suriyeliler dişçiyi basarak Türk dişçiye kılıç savurdu. Dişçinin ağabeyinin yaptığı açıklamaya göre boynuna savrulan kılıç dişçinin elindeki sandalye sayesinde omuzuna isabet etti. İkinci kılıç darbesi ise dişçinin parmaklarının kesilmesine neden oldu.

Yaşanan skandal olay Valilik ve Emniyet’in açıklamalarıyla kapatılmaya çalışılırken olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde saldırıların sokak ortasında da devam ettiği görülüyor.

Türk dişçi yaralandıktan sonra Suriyelilerin ellerindeki kılıçları savurarak olay yerinden kaçtığı görüntülere yansıyor.

Emniyet’ten yapılan son açıklamada ise saldırıya karışan 4 Suriyelinin tutuklandığı bir kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.