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  • Türk dişçiye kılıçlarla saldıran Suriyelilerin görüntüleri ortaya çıktı

Türk dişçiye kılıçlarla saldıran Suriyelilerin görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep’te yaşanan park kavgasının ardından 20 kişilik Suriyeli grup ellerinde kılıçlarla tartıştıkları Türk dişçinin dükkanını bastı. Olayda kılıç darbeleriyle yaralanan Türk dişçi canını zor kurtardı. Olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 10:33
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Türk dişçiye kılıçlarla saldıran Suriyelilerin görüntüleri ortaya çıktı

Türk dişçiye kılıçlarla saldıran Suriyelilerin görüntüleri ortaya çıktı
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Gaziantep’te "Bu kadarına da pes" dedirten bir saldırı yaşandı.

Eyüpoğlu Mahallesi'nde aynı binada işletmeleri bulunan Türk dişçi ile Suriyeliler park yeri nedeniyle tartıştı. Dükkanına mal getireceğini söyleyerek Suriyeliler’den araçlarını çekmesini isteyen dişçi Suriyelilerin saldırısına maruz kaldı.

Suriyeliler, daha sonra olay yerinden uzaklaşırken bir süre sonra beraberinde kılıç ve satırlarla donanmış 20 Suriyeli ile birlikte döndü.

Suriyeliler dişçiyi basarak Türk dişçiye kılıç savurdu. Dişçinin ağabeyinin yaptığı açıklamaya göre boynuna savrulan kılıç dişçinin elindeki sandalye sayesinde omuzuna isabet etti. İkinci kılıç darbesi ise dişçinin parmaklarının kesilmesine neden oldu.

Yaşanan skandal olay Valilik ve Emniyet’in açıklamalarıyla kapatılmaya çalışılırken olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde saldırıların sokak ortasında da devam ettiği görülüyor.

Türk dişçi yaralandıktan sonra Suriyelilerin ellerindeki kılıçları savurarak olay yerinden kaçtığı görüntülere yansıyor.

Emniyet’ten yapılan son açıklamada ise saldırıya karışan 4 Suriyelinin tutuklandığı bir kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

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Akp herseyin yalan
14.09.2022 11:05
Akp li vali kucuk bi bicak la kucuk bi siyrik diyor kilica bakin kanli demekki adamin elini kopartmislar oy deposu suriye multecileri koruyacam diye akpde hersey mubah  
 
NİZİPLİ
14.09.2022 11:02
yazıklar olsun o Gazi torunlarına .trt spor programında Gaziantep demeyip Antep takımı Antep dedikleri için kızıyordum,(trene baktığımız için) biz hakediyoruz sesiz tepkisiz vurdum duymazlara az bile  
 
Vatandaş
14.09.2022 11:00
Fatma Şahin hanım efendi vatanlarını satan Ensarlarınız yaptığını gördünüz mü?..yarın Antep ‘lilerde nasıl oy isteyeceksiniz?  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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