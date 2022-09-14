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  • Ümit Özdağ gerçek sayıyı açıkladı. 13 milyon Suriyeli Afgan ve Pakistanlı var. Kandırılmışız

Ümit Özdağ gerçek sayıyı açıkladı. 13 milyon Suriyeli Afgan ve Pakistanlı var. Kandırılmışız

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye’de Suriyeli, Afgan ve Pakistanlılar başta olmak üzere 13 milyon kayıtlı ve kayıtsız yabancının yaşadığını açıkladı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 16:27
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13 milyon Suriyeli Afgan ve Pakistanlı var. Ümit Özdağ gerçek sayıyı açıkladı

Ümit Özdağ gerçek sayıyı açıkladı. 13 milyon Suriyeli Afgan ve Pakistanlı var. Kandırılmışız
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Ümit Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’de yaşayan yabancıların sayısını açıkladı.

Hangi statüde kaç Suriyeli, Afgan ve Pakistanlı yaşadığını tek tek yazan Özdağ, kaçak ve kayıtlı olmak üzere toplamda 13 milyonu aşkın yabancının Türkiye’de olduğunu dile getirdi.

Özdağ’ın açıkladığı rakamlar şöyle;

Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı: 4 milyon 707 bin 365
Uluslararası koruma alanlar: 570 bin 472
İkamet izni olanlar: 2 milyon 604 bin 660
Toplamda 7 milyon 882 bin 496 Suriyeli Türkiye topraklarında yaşıyor.

Devlet kayıtlarında Suriyeli dışında yabancıların sayısı Afganlar dahil 1 milyon 750 bin.
Değişik ülkelerden kayıtsızların sayısı ise 5 milyonu aşkın.

Bu hesaba göre 13 milyon kayıtlı-kayıtsız yabancı Türkiye topraklarında yaşıyor.

İşte Özdağ’ın o paylaşımı:

"Geçici koruma altındaki Suriyeliler: 4.707.365, Uluslararası koruma alanlar:570.472, ikamet izni olanlar:2.604.660=7.882.496 devlet kayıtlarındaki yabancılar. 1.750.000 kayıtsız Afgan olmak üzere değişik ülkelerden 5 milyon kaçakla toplam 13 milyon."

 

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vatandaş
14.09.2022 17:04
hala gözlerini kapatıp etrafı göremeyen görmek istemeyen bir kesim var artık uyanma zamanı geldi uyan türkiye  
 
Kemalist
14.09.2022 16:52
Az sabır seçimi bekleyelim seçimden sonra evli evine köylü köyüne gidecek  
 
ANZAVUR
14.09.2022 16:49
bu kiralar niye arttı?en az 1 milyon kiralık evi bunlar kullanıyor. iktidar çıkmış konut yapacakmış fiyatlar düşecekmiş. gönderin adamları o zaman ansıl düşüyor ..  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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