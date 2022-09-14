Ümit Özdağ gerçek sayıyı açıkladı. 13 milyon Suriyeli Afgan ve Pakistanlı var. Kandırılmışız

Ümit Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’de yaşayan yabancıların sayısını açıkladı.

Hangi statüde kaç Suriyeli, Afgan ve Pakistanlı yaşadığını tek tek yazan Özdağ, kaçak ve kayıtlı olmak üzere toplamda 13 milyonu aşkın yabancının Türkiye’de olduğunu dile getirdi.

Özdağ’ın açıkladığı rakamlar şöyle;

Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı: 4 milyon 707 bin 365

Uluslararası koruma alanlar: 570 bin 472

İkamet izni olanlar: 2 milyon 604 bin 660

Toplamda 7 milyon 882 bin 496 Suriyeli Türkiye topraklarında yaşıyor.

Devlet kayıtlarında Suriyeli dışında yabancıların sayısı Afganlar dahil 1 milyon 750 bin.

Değişik ülkelerden kayıtsızların sayısı ise 5 milyonu aşkın.

Bu hesaba göre 13 milyon kayıtlı-kayıtsız yabancı Türkiye topraklarında yaşıyor.

İşte Özdağ’ın o paylaşımı:

"Geçici koruma altındaki Suriyeliler: 4.707.365, Uluslararası koruma alanlar:570.472, ikamet izni olanlar:2.604.660=7.882.496 devlet kayıtlarındaki yabancılar. 1.750.000 kayıtsız Afgan olmak üzere değişik ülkelerden 5 milyon kaçakla toplam 13 milyon."