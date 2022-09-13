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Listelerin Suriyeli dolmasına tepkilerin ardından Nüfus müdürlüklerinden tabelalara kodlama ayarı

E- devlet sistemine yeni eklenen isim ve soy isim değişikliği ile ilgili tartışmalar sürerken dün elimize geçen görüntülerde artık nüfus müdürlüklerinde isimlerde 'kodlama' yapıldığı görüldü.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 15:59
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 16:05
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Suriyeli dolmasına tepkilerin ardından harekete geçtiler. Nüfus müdürlüklerine isimleri 'kodlama sistemi' getirildi

Listelerin Suriyeli dolmasına tepkilerin ardından Nüfus müdürlüklerinden tabelalara kodlama ayarı
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Gülsüm ACIYAN \ YENİÇAĞ GAZETESİ

 

E- devlet sistemine yeni eklenen isim ve soyisim değişikliği başvurusu gündeme oturdu. Bu uygulama üzerinden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan sığınmacıların isimlerini ve soy isimlerini değiştireceği iddia edilmişti. Kamuoyunda tepki çeken bu olayın ardından dün elimize geçen görüntüler bir gerçeği ortaya koydu. Nüfus müdürlüklerindeki sistemde isimlerde 'kodlama' uygulandığı görüldü.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabileceği açıklanmıştı.

Dün Nüfus müdürlüklerinde karşılaştığımız bir sistem, durumu gün yüzüne çıkardı. Daha önce Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerde uyguladığı yöntem şimdi de nüfus müdürlüklerine getirildi.

Uygulanan yöntemle isimlerin bazı harfleri gizlenerek bu şekilde ismin anlaşılması veya okunmasının önüne geçildi.

İlgili fotoğraf şöyle: 

(İstanbul'da bir nüfus müdürlüğü sisteminde isimlerde kodlama yapıldı.)

Uygulanan bu yöntemle Suriyeli, Afganlı, Iraklı olup vatandaş yapılan insanların ismi gizlendi. 

Ayrıca Suriyelilerin isim ve soy isimlerinde yapacağı değişiklikle vatandaşlık hakkı kazanarak seçim merkezlerinde oy kullanacak denildi. 

Söz konusu uygulamanın neden getirildiğine dair yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi. 

E-Devlet sistemine yeni eklenen bu uygulama kamuoyunda da ortalığı karıştırmıştı.  

CHP'li Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde e-Devlet üzerinden isim ve soyadı değişikliği yapılmasıyla ilgili düzenlemeyi gündeme getirdi. Başarır, önergesiyle ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları nüfus müdürlüklerine başvurarak, isim ve soy ismini değiştirebiliyor. Mahkeme kararına gerek yok. Bu niye yapıldı? Buradaki amaç Suriyeli, Afganlı, Iraklı vatandaş yapılan insanların ismini değiştirip, muhtarlıklardaki seçmen listelerinde yapılan oyunları, seçmen oyunlarını, bunlara oy kullandırmak için verilen vatandaşlıkları gizlemek için mi yapıldı? Bence sebep bu. Evet, Bakan çık açıkla. Kaç tane Suriyeli, Iraklı, Afgan nüfus müdürlüklerine başvuruda bulundu ve adını değiştirdi? Bunu bilmek herkesin hakkı. Muhtarlıklara seçmen listeleri verilirken bu değişiklikler mutlaka bildirilsin. Biz bilelim, kimler oy kullanacak? Kaç tane Suriyeli, Iraklı, Afgan oy kullanacak geçen seçimlere göre?” ifadelerini kullanmıştı. 

Öte yandan Sosyal medyada paylaşılan Suriyeli bir sığınmacının Boustaji olan soy ismini Postacı olarak değiştirdiği de görülmüştü.

Yapılan paylaşıma tepkiler yağarken Suriyeliler için Türk soy isimlerine geçiş yaptığı söylendi. 

Öte yandan Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can, Twitter hesabından Suriyelilerin isim değişikliğine yönelik önemli bir paylaşım yaparak, tehlikeye dikkat çekti. 

Can paylaşımında, "İnternetten isim değiştirmenin ne işe yarayacağına bir örnek. @Seyitalar7 gönderdi, sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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BOP patronu ABD
13.09.2022 16:50
İstedikleri kadar BOP un adamlarına vatandaşlık versinler Türkiye’ye uyum sağlamaları halkla kaynaşmaları çok zor çünkü iyi imajları yok sonunda geldikleri gibi gidecekler  
 
muhalefet adam
13.09.2022 16:48
İstedikleri kadat T.C kimliği alsınlar hepsini postalamazsak bizde Türk değiliz güzel ZAFER ler bizi bekliyır.  
 
Topal Osman
13.09.2022 16:44
Düşmana ajanlık yapacak epey adam oldu  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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