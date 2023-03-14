Burçak bitkisi kalp hastalıklarına iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Burçak bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Burçak bitkisinin kalbi güçlendirerek kalp hastalıklarına karşı koruduğu vurgulandı.

KALP HASTALIĞI NEDİR?

Kalp hastalığı, kalpte meydana gelen ve kalbi etkileyen herhangi bir bozukluğu kapsayan bir terimdir. Kalp hastalığı başlığı altında koroner arter hastalığı gibi kan damar hastalıkları, kalp ritmi problemleri (aritmiler) ve bu hastalıkların yanında doğuştan gelen kalp kusurları yer alır.

BURÇAK BİTKİSİ NEDİR?

Baklagillerden; taneleri hayvan yemi olarak kullanılan bir bitkidir. Taneleri mercimeğe benzer. Burçak, baklagiller familyasından 25–30 cm. boyunda, 8-10 çift yaprakçıktan oluşan, taneleri çok küçük, köşeli ve kırmızımtrak renkte olan bitki. Yılık ve çok yıllık çeşitleri olan bitki dünyada Kuzey Yarım Küre'nin değişik bölgeleri ile Güney Tropik bölgelerde yetişir.

NEREDE KULLANILIR?

Lapası; ezik, çürük tedavisinde; taneleri ise, isilik ve mayasılda kullanılır.