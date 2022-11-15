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Burçin Terzioğlu ile Onur Tuna partner oluyor

Uzun süredir herhangi bir yapımda yer almayan Burçin Terzioğlu, 'Zehirli Sarmaşık' adlı diziye evet dedi. Böylece Terzioğlu, Onur Tuna ile partner oldu.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 10:46
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Burçin Terzioğlu ile Onur Tuna 'Zehirli Sarmaşık'ta partner oldu

Burçin Terzioğlu ile Onur Tuna partner oluyor
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Son olarak kadın haklarına dikkat çektiği “Yalancı” adlı dizideki performansıyla beğeni toplayan Burçin Terzioğlu'nun yeni projesi ile partneri de belli oldu. 

Bu sezon aldığı birçok teklifi kabul etmeyen Terzioğlu, Bein için çekilecek çok özel bir diziyle prensipte anlaştı.

Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği “Zehirli Sarmaşık” adlı diziyi Gökçen Usta yönetecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bir cinayet olayıyla başlayacak olan dizide Terzioğlu, Onur Tuna ile partner olacak.

Savaş Ecevit Korkmaz'ın yazdığı dizinin başrol oyuncuları arasında ödüllü oyuncu Feyyaz Duman da var.
 

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