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Burçin Terzioğlu'nun almış olduğu radikal karar takipçilerini ikiye böldü

Güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, radikal bir karar aldı. Uzun yıllardır koyu olarak kullandığı saçlarını sarıya boyattı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 12:36
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Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu imaj tazeledi. Yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldü

Burçin Terzioğlu'nun almış olduğu radikal karar takipçilerini ikiye böldü
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Poyraz Karayel dizisinde hayat verdiği "Ayşegül" karakteri ile hafızalarda yer edinen güzel oyuncu Burçin Terzioğlu, dikkatleri üzerine çekiyor. Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle adından söz ettiren Burçin Terzioğlu'nun imaj değişimi hayranlarını ikiye böldü

SAÇLARINI SARIYA BOYATTI

Özel hayatını da magazin basınından uzakta yaşamayı tercih eden güzel oyuncu, aldığı radikal kararla adından söz ettirdi. Kızıl saçlarından vazgeçen ünlü oyuncu saçlarını sarıya boyadı. Ünlü oyuncu o anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Terzioğlu, paylaşımına "Yeni bir ben" notunu düştü.

Güzel oyuncunun paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları sarı saçı çok beğenirken bazıları da eski haline dönmesini söyledi.

 

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