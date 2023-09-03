Burcu Esmersoy İtalya’da bir süredir birliktelik yaşadığı Nazım Akmandil ile nikah masasına oturdu. İtalya’nın Puglia şehrinde evlenen Burcu Esmersoy’un ağladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Peki, Burcu Esmersoy evlendi mi? Burcu Esmersoy kimle nerede evlendi?

Burcu Esmersoy İtalya-Puglia’da Nazım Akmandil ile evlendi. Esmersoy, tören esnasında duygularına hakim olamayarak mutluluk gözyaşları döktü.

Nazım Akmandil ve Burcu Esmersoy çifti, iki yıllık birlikteliklerinin ardından evlilik kararı almıştı.

Üç kez düğün yapmayı planlayan çiftin ilk düğünü İtalya'da gerçekleşti. Burcu Esmersoy, nikâh töreni için sade bir gelinlik tercih etti.

Burcu Esmersoy, yaşadığı duygusal dakikalarla da gündem oldu.

Nikahtan önce birbirini ilk defa gelinlik ve damatlıkla gören çift duygusal anlar yaşadı. Heyecandan ve mutluluktan gözyaşlarını tutamayan Burcu Esmersoy'a Nazım Akmandil de eşlik etti.