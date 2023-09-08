Burcu Esmersoy’un dekolteli gelinliği olay oldu. İtalya'dan sonra bir düğün de İstanbul'da yaptı

İtalya'da evlenen Nazım Akmandil ve Burcu Esmersoy çifti bir düğün de İstanbul'da yaptı. Esmersoy, İstanbul'daki düğünde kalça dekolteli bir gelinlik tercih etti.

Burcu Esmersoy’un dekolteli gelinliği olay oldu. İtalya'dan sonra bir düğün de İstanbul'da yaptı

Bir süredir aşk yaşayan iş insanı Nazım Akmandil ile başarılı sunucu Burcu Esmersoy, 2 Eylül'de İtalya'nın Portofino kentinde yakın çevresinin katıldığı bir törenle nikah masasına oturdu.

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İtalya'da 3 gün süren düğün yapan çift, İstanbul'da arkadaşlarıyla bir etkinlik daha düzenledi. Esmersoy, düğününde bu sefer kalça dekolteli bir gelinlik giydi.

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GELİNLİĞİN ARKASI DİKKAT ÇEKTİ

İtalya'daki düğünden birkaç farklı gelinlik giyen Burcu Esmersoy, İstanbul'daki düğünü için de Özgür Mansur imzalı boğaz, göbek, sırt ve kalçasında taş detaylı bulunan bir gelinlik tercih etti.

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Saçlarına sıkı bir topuz yaptıran Esmersoy, sade duvak tercih etti.

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BİR DÜĞÜN DE BODRUM'DA OLACAK

Instagram hesabından düğün öncesi ve sonrasında birçok paylaşım yapan Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil bir davet de Bodrum'da verecek. Esmersoy'un Bodrum düğününde nasıl bir gelinlik giyeceği ise şimdiden merak edilmeye başlandı.

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Kalçasından aşağı inen dekoltesiyle dikkat çeken gelinlik sosyal medyada gündem oldu. Gelinliği beğenenler olduğu kadar "İlk gelinlik daha iyiydi", "Gereksiz bir dekolte" yorumlarında bulunanlar da vardı.

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