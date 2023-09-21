Burcu Esmersoy'dan alkışlanacak hareket

Geçtiğimiz günlerde üçüncü kez evlenen yeni gelin Burcu Esmersoy, yeni hayatına gardırop boşaltmak ile başladı. Kolları sıvayıp kullanmadığı kıyafetlerini topladı.

"EV HAFİFLİYOR RESMEN"

Esmersoy "Bu hafta evde ayıklama var. Ev hafifliyor resmen. Çok güzel kıyafetler çıktı." dedi. Esmersoy, tüm bunları satarak geliriyle ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim masraflarını karşılayan bir derneğe bağışladı.

Nazım Akmandil ile aralarında 15 yaş fak bulunan Esmersoy, daha önce Massimo Cusimano ve Berk Suyabatmaz ile hayatını birleştirmiş ancak bu evlilikleri kısa sürede bitmişti.

