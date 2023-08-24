Burcu Esmersoy gelin hamamı yaptı. Evlilik telaşı başladı

İş insanı Nazım Akmandil ile gözlerden uzak aşkını 1 Eylül'de nikahla taçlandırmaya hazırlanan Burcu Esmersoy'u evlilik telaşı sardı.

İTALYA ve İSTANBUL'DA DÜĞÜN, BODRUM'DA KUTLAMA

Daha önce düğün detaylarıyla ilgili “Özgür kaç tane gelinlik yaparsa giyeceğim. Şu ana kadar giydiğim gelinliklerde hata yapmadım. Bundan sonra da yapmam herhalde. Tabii işin şakası bu. Çok yakın arkadaşlarımızla yurtdışında düğünümüz var. Bir de İstanbul’da bir düğün yapacağız. 7-8 Eylül gibi planlıyoruz. İtalya’daki düğün 1-3 Eylül gibi olacak. Bodrum’da da bir düğün, kutlama gibi bir şey yapacağız” diyen Esmersoy, hazırlıklara başladı.

"GELİN SPA"

Ünlü sunucu, önceki akşam yakın kız arkadaşlarıyla spaya gitti. Esmersoy, keyifli anlarına "Gelin spa" notunu düştü.