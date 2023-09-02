Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil düğünden bir gün önce parti düzenledi. Nikah bu akşam

Editör: Ersoy ÖZDEM

Daha önce iki kez nikah masasına oturan ve evlilikleri kısa süren 46 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy, yeniden dünya evine giriyor. Ünlü isim nikah öncesi arkadaşlarıyla birlikte verdiği partide doyasıya eğlendi.

POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

1 Eylül’de başlayan ve toplamda 3 gün sürecek İtalya’daki düğünün yemeğinde Esmersoy, modacı Özgür Masur imzalı bir kıyafet giydi.

Payet bir gömlek ve bol kesim pantolonla gecede boy gösteren sunucu, şıklığını zarif takılarıyla tamamladı.

Nişanlısı Nazım Akmandil ise beyaz keten bir takım tercih etti. İtalya’daki Borgo Egnazia Otel’deki partiye gelen konuklar unutulmaz anlar yaşadı. Sosyal medyadan fotoğraflarına yer veren çiftin pozlarına ise beğeni yağdı.

1,5 yıldır birlikte olan Burcu Esmersoy ile iş insanı Nazım Akmandil'in düğün davetiyesi de ortaya çıktı.

ÖNCE KOKTEYL SONRA NİKAH

Öte yandan 2 Eylül Cumartesi akşamı 19.30'da La Piazza'da kokteyl ile başlayacak düğün, yemek ve parti ile devam edecek. Konuklar yarın yapılacak brunch’ın ardından İstanbul’a dönecek.