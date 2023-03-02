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Burcu Esmersoy’a sosyal medya yasağı! 

Günlerdir Instagram hesabından paylaşım yapmayan Burcu Esmersoy’a doktoru tarafından yasak geldiği ortaya çıktı. Çocukluk travmaları olan ve düzenli olarak psikolojik destek gören modele doktorunun “Psikolojin için sosyal medyadan uzak duracaksın” dediği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 11:28
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Burcu Esmersoy’a doktoru tavsiye etti! Sosyal medyaya ara verdi

Burcu Esmersoy’a sosyal medya yasağı! 
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Sosyal medyayı ve özellikle de Instagram'ı aktif kullanan Burcu Esmersoy, asrın felaketi sonrası kayıplara karışmıştı. Depremle ilgili birkaç yardım paylaşımı dışında sessizliğe bürünen güzel sunucu, bazıları tarafından da eleştirilmişti.

Takvim’deki habere göre; Ancak 46 yaşındaki Esmersoy'un sosyal medyaya 'zorunlu' ara verdiği ortaya çıktı.

Çocukluk travmaları olan ve düzenli olarak psikolojik destek gördüğünü saklamayan Burcu Esmersoy, depremle ilgili gördüğü paylaşımlar sonrasında ileri derecede anksiyete bozukluğu yaşadı.

Güzel sunucunun doktoru da bu nedenle Burcu Esmersoy'a, "Bir süre sosyal medyadan uzak dur" yasağı koydu. Ünlü sunucu, çocukluk döneminde yaşadığı anne ve babasıyla ilgili travmaları nedeniyle düzenli olarak psikolojik destek alıyor.

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