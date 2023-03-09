9 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Burcu Esmersoy'un düğün tarihi belli oldu. 3. kez nikah masasına oturacak

Burcu Esmersoy'un düğün tarihi belli oldu. 3. kez nikah masasına oturacak

Nazım Akmandil’le evlilik hazırlığında olan Burcu Esmersoy, düğünü İtalya’da yapacak. Geçen yıl otel engeline takılan ve düğünü ertelemek zorunda kalan ünlü sunucu 1 Nisan'da Portofino’da nikah masasına oturacak.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 13:40
Takip Et

Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil'in düğün tarihi kesinleşti

Burcu Esmersoy'un düğün tarihi belli oldu. 3. kez nikah masasına oturacak
+
Aa
-

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 2 yıldır birlikte olduğu yazılımcı Nazım Akmandil'in düğün tarihi belli oldu. Sevgilisi Nazım Akmandil ile İtalya’da evlenmeyi planlayan Esmersoy, otel engeline takıldıkları için düğünü ertelemek zorunda kaldıklarını açıklamıştı.  

Burcu Esmersoy, evliliklerini ertelemek zorunda kaldıklarını şu sözlerle açıklamıştı: 

"Otel dolu. Bize ‘2023’te görüşelim’ diye mail attılar. Biz de ‘Biri düğününü iptal ederse bize haber verin’ dedik. Bekliyoruz. İstediğim bir tarih var onu ayarlamaya çalışıyorum" diye konuşmuştu.

Magazin D'nin özel haberine göre; Sevgilisi Nazım Akmandil’den İtalya’da evlilik teklifi alan Burcu Esmersoy, düğünü de İtalya'da yapacak.

Çift 1 Nisan’da İtalya-Portofino’da nikah masasına oturacak.
 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
1
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
2
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
3
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
4
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
5
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
6
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
7
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Uyuz hastalığı nedir?
﻿Uyuz hastalığı nedir?
﻿Uyuz hastalığı nedir?
﻿6 ay 6 bin km düzenlemesine uymayanlara 35 milyon lira ceza kesildi
﻿6 ay 6 bin km düzenlemesine uymayanlara 35 milyon lira ceza kesildi
﻿6 ay 6 bin km düzenlemesine uymayanlara 35 milyon lira ceza kesildi
﻿Rusya’nın bu geceki saldırılarında çok sayıda ölü ve yaralılar var
﻿Rusya’nın bu geceki saldırılarında çok sayıda ölü ve yaralılar var
﻿Rusya’nın bu geceki saldırılarında çok sayıda ölü ve yaralılar var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.