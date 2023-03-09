Burcu Esmersoy'un düğün tarihi belli oldu. 3. kez nikah masasına oturacak

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 2 yıldır birlikte olduğu yazılımcı Nazım Akmandil'in düğün tarihi belli oldu. Sevgilisi Nazım Akmandil ile İtalya’da evlenmeyi planlayan Esmersoy, otel engeline takıldıkları için düğünü ertelemek zorunda kaldıklarını açıklamıştı.

Burcu Esmersoy, evliliklerini ertelemek zorunda kaldıklarını şu sözlerle açıklamıştı:

"Otel dolu. Bize ‘2023’te görüşelim’ diye mail attılar. Biz de ‘Biri düğününü iptal ederse bize haber verin’ dedik. Bekliyoruz. İstediğim bir tarih var onu ayarlamaya çalışıyorum" diye konuşmuştu.

Magazin D'nin özel haberine göre; Sevgilisi Nazım Akmandil’den İtalya’da evlilik teklifi alan Burcu Esmersoy, düğünü de İtalya'da yapacak.

Çift 1 Nisan’da İtalya-Portofino’da nikah masasına oturacak.

