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  • Burcu Esmersoy: Ben yası 40 gün bilen jenerasyondanım. Doktorundan sosyal medya yasağı geldiği söyleniyordu

Burcu Esmersoy: Ben yası 40 gün bilen jenerasyondanım. Doktorundan sosyal medya yasağı geldiği söyleniyordu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından uzun bir süre boyunca sosyal medya hesabından paylaşım yapmayan ünlü oyuncu ve sunucu Burcu Esmersoy'a doktorundan yasak geldiği söyleniyordu..

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 16:46
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Burcu Esmersoy: neden sosyal medyadan uzak durduğunu açıkladı

Burcu Esmersoy: Ben yası 40 gün bilen jenerasyondanım. Doktorundan sosyal medya yasağı geldiği söyleniyordu
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Burcu Esmersoy'un büyük yıkıma ve kayıplara sebep olan epremlerin ardından uzun bir süre sessizliğe bürünmesi gündemdeydi. İddialara göre 46 yaşındaki Esmersoy'a doktoru tarafından "sosyal medya yasağı" getirildi.

Ünlü oyuncunun depremle ilgili gördüğü paylaşımlar sebebiyle ileri derecede anksiyete bozukluğu yaşadığı öğrenildi.

Günlerdir sessiz kalan Burcu Esmersoy sonunda bir paylaşım yaptı ve "Biliyorum merak ediyorsunuz şimdi iyiyim" dedi.

Esmersoy açıklamasında "Bu süreçte elimden geleni hatta bazı durumlarda elimdekinden daha da fazlasını vermeye çabalayınca çokca yorgun düştüm" yorumunda bulundu.

"ZİHNİMİ ZEHİRLİ ŞEYLERE KAPATIP..."

"Şimdi artık biraz da kendimi hem fiziksel hem de duygusal olarak iyileştirmeye çaba sarf ediyorum" diyen ünlü isim "Bilgiyi sadece inandığım yerden alıyor, zihnimi zehirli her şeye kapatıp şarj oluyorum. 4. dili öğreniyorum daha çok kitap okuyor güzel sohbetlere ortak oluyorum. Ben yası 40 gün bilen bir jenerasyondayım" dedi.

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