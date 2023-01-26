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Burcu Esmersoy küvet pozlarıyla kendine hayran bıraktıı

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle parmak ısırtan güzel sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, Instagram hesabından paylaştığı muzip küvet pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 13:37
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Ünlü sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy'un küvet pozlarına beğeni yağdı

Burcu Esmersoy küvet pozlarıyla kendine hayran bıraktıı
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Sosyal medyayı aktif kullanan Burcu Esmersoy, siyah bodysiyle banyo pozları verdi. Burcu Esmersoy'un iddialı karelerine takipçileri kayıtsız kalamadı.

Burcu Esmersoy'a ''Gitmeyen güzelliğinin sırrı var mı?'' ve ''Tarifsiz bir aşk benimkisi'' gibi hayranlık belirten yorumlar yapıldı.

Burcu Esmersoy, banyo pozlarına ''Body vardı, çektik'' notunu düştü.

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