Burcu Esmersoy küvet pozlarıyla kendine hayran bıraktıı

Sosyal medyayı aktif kullanan Burcu Esmersoy, siyah bodysiyle banyo pozları verdi. Burcu Esmersoy'un iddialı karelerine takipçileri kayıtsız kalamadı.

Burcu Esmersoy'a ''Gitmeyen güzelliğinin sırrı var mı?'' ve ''Tarifsiz bir aşk benimkisi'' gibi hayranlık belirten yorumlar yapıldı.

Burcu Esmersoy, banyo pozlarına ''Body vardı, çektik'' notunu düştü.