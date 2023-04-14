Burcu Özberk törpülemesi gereken huylarını açıkladı 

Kanal D'de yayınlanan Kraliçe adlı dizi ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Burcu Özberk, kendini anlattı.

Oldukça net biri olduğunu söyleyen Özberk, şunları söyledi:

"İnsanlar değişiyor, ihtiyaçlara göre ilişkiler şekilleniyor ama bu benimle alakalı bir durum değil. Her koşulda sakin kalmayı ve insanlara karşı politik olmayı öğrenmeliyim diye düşünüyorum. Sevgimi de büyük yaşarım, sevmediğimde de net belli ederim ve kimseye kendimi sevdirmeye çalışmam. Bu köşeli yanımı daha da törpülemeliyim”

Özberk, çarşamba akşamları Kanal D'de ekrana gelen 'Kraliçe' dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

