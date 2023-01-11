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  • Bursa Bülbülü filmi fragmanı yayınlandı mı? Bursa Bülbülü hangi platformda, ne zaman yayınlanacak?

Bursa Bülbülü filmi fragmanı yayınlandı mı? Bursa Bülbülü hangi platformda, ne zaman yayınlanacak?

Ata Demirer’in Bursa Bülbülü filmi yaptığı özel gösterimle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu ve yönetmenliğini Ata Demirer’in üstlendiği Bursa Bülbülü filminin yayın tarihi ve fragmanı gibi bilgiler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bursa Bülbülü filmi fragmanı yayınlandı mı? Bursa Bülbülü hangi platformda, ne zaman yayınlanacak?

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 15:28
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Bursa Bülbülü filmi fragmanı yayınlandı mı? Bursa Bülbülü hangi platformda, ne zaman yayınlanacak?

Bursa Bülbülü filmi fragmanı yayınlandı mı? Bursa Bülbülü hangi platformda, ne zaman yayınlanacak?
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Ata Demirer’in senaryo ve yönetmenliğini üstlendiği Bursa Bülbülü filmi yakında izleyiciyle buluşacak. Başrolünde Ata Demirer’in kendisinin olduğu Bursa Bülbülü filmine dair fragman ve yayın tarihi gibi pek çok bilgi merak ediliyor. Peki, Bursa Bülbülü filmi fragmanı yayınlandı mı? Bursa Bülbülü hangi platformda, ne zaman yayınlanacak?

Ata Demirer’in Bursa Bülbülü filmi özel gösterimi gerçekleştirdi. Ata Demirer Bursa Bülbülü filminde rol alırken aynı zamanda senaryosu ve yönetmenliğini üstlendi. İzleyiciler Bursa Bülbülü filminin yayın tarihi ve hangi platformda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Bursa Bülbülü hangi platformda, ne zaman yayınlanacak?

BURSA BÜLBÜLÜ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Bursa Bülbülü tarihinde Disney + platformunda yayınlanması bekleniyor.

BURSA BÜLBÜLÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bursa Bülbülü filmi 13 Ocak 2023 Cuma günü Disney+ 'da yayınlanacak.

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

En büyük hayali bir kaset çıkarmak olan Cengiz, Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapar. Onun hayatı, Taşkın ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. Cengiz, Taşkın'ın döneminin ünlü bestekarı olan Şerafettin'in bestesi ile kasetinin için bir çıkış yapacağını düşünür. Bu amaçla da ağabeyinden borç alır. Ancak Cengiz bu süreçte kendisini, Taşkın ve Taşkın'ın kardeşi Arzu ile birlikte birbirinden talihsiz bir dizi olayın içinde bulur.

BURSA BÜLBÜLÜ OYUNCU KADROSU

Bursa Bülbülü filminin oyuncu kadrosunda: Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Tarık Papuçcuoğlu ve Melek Baykal başta olmak üzere Celil Nalçakan, Toygan Avanoğlu, Berkay Tulumbacı, Seda Türkmen, Aycan Koptur, İnci Şen, Hakan Akın, Seçil Mutlu, Erkan Taşdöğen, Murat Kılıç, Neslihan Arslan, Ramiz Mullamusa, Cem Zeynel Kılıç, Bedir Bedir, Erkan Üçüncü, Uğur Arda Başkan, Muharrem Türkseven, Cem Cücenoğlu, Kerem Alp Kabul, Emre Şen, Mert Asker, Irmak Ecem Aydemir bulunuyor.

BURSA BÜLBÜLÜ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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