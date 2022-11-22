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Bursa Kestel Belediyesi geçici olarak işçi alacak

Bursa Kestel Belediyesi, Özel güvenlik elemanı olarak geçici 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi ise 25 kasım 2022 olarak açıkladı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 12:52
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Bursa Kestel Belediyesi geçici özel güvenlik elemanı olmak üzere işçi alacak

Bursa Kestel Belediyesi geçici olarak işçi alacak
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Bursa Kestel Belediyesi, Özel güvenlik elemanı olarak geçici 2 işçi alacağını duyurdu.

Son başvuru tarihi ise 25 kasım 2022 olarak açıkladı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
*Bursa ilinde ikamet etmek
*5188 sayılı yasa gereği silahlı özel güvenlik belgesine sahip olmak
*Ekip yönetimi ve operasyon yürütülmesi konusunda deneyimli, kriz yönetimi ve performans takibi tecrübesi olan, tespit, takip ve raporlama becerisine sahip, planlama ve ekip yönetimi konusunda tecrübeli, etkin iletişim ve yönetsel becerisi gelişmiş, takım çalışmasına uygun, kişisel hijyen ve imajına dikkat eden adaylar tercih edilecektir.
*Askerlik hizmetini yapmış olmak
*Esnek çalışmaya uygun olmak
*Erkek adaylar tercih edilecektir
*Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak.
*Eski hükümlü dışındaki işçi alım ilanlarına başvuru yapabilmek için zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 sayfalık resimli özgeçmiş (mail ile gönderilecektir): [email protected]

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