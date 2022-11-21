Beşiktaş'a rakip çıktı. İtalya devi de Ziyech'i istiyor

Beşiktaş 'ta Rachid Ghezzal’ın sakatlığı, takımdaki tüm planları bozdu. Şenol Güneş, şampiyonluk yarışından kopmamak için Cezayirli kanat oyuncusunun yerine takviye istemişti.

Yıldız isim için listelerindeki isimler doğrultusunda çalışmalarda bulunan Beşiktaş Yönetimi’ne, menajerler aracılığıyla sürpriz bir öneri gelmişti. İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’yle yol ayrımında olan Faslı hücumcu Hakim Ziyech’in sezon sonuna kadar kiralık olarak alınma ihtimali doğmuştu. Bu gelişme sonrasında yıldız isim için girişimlerde bulunan ve ekonomik araştırma yapan Beşiktaş’a bu esnada İtalya’dan flaş bir haber geldi.

MILAN DEVREYE GİRDİ

Fanatik'in haberine göre; Fas Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan Ziyech için yarışa, Serie A devi Milan da girdi. İtalyan ekibinin, başarılı oyuncuyu satın alma konusuna daha olumlu baktığı bildirildi.

Başarılı isim için maksimum 3 milyon Euro’luk bütçe ayırabilecek olan Beşiktaş’ın ise bu bedelin bir bölümünü oyuncuya maaş olarak diğer kısmını da Chelsea’ye kiralama bedeli olarak sunmaya hazırlandığı ifade edildi. İngiliz ekibinin futbolcusunu satma konusunda henüz bir kararının olmadığı son gelişmelere göre kiralama formülüne daha olumlu baktığı kaydedildi.