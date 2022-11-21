21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'a rakip çıktı. İtalya devi de Ziyech'i istiyor

Beşiktaş'a rakip çıktı. İtalya devi de Ziyech'i istiyor

Beşiktaş'a Hakim Ziyech transferinde dev bir rakip çıktı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 09:13
Takip Et

İtalya devi de Ziyech'i istiyor. Beşiktaş'a rakip çıktı

Beşiktaş'a rakip çıktı. İtalya devi de Ziyech'i istiyor
+
Aa
-

Beşiktaş 'ta Rachid Ghezzal’ın sakatlığı, takımdaki tüm planları bozdu. Şenol Güneş, şampiyonluk yarışından kopmamak için Cezayirli kanat oyuncusunun yerine takviye istemişti.

Yıldız isim için listelerindeki isimler doğrultusunda çalışmalarda bulunan Beşiktaş Yönetimi’ne, menajerler aracılığıyla sürpriz bir öneri gelmişti. İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’yle yol ayrımında olan Faslı hücumcu Hakim Ziyech’in sezon sonuna kadar kiralık olarak alınma ihtimali doğmuştu. Bu gelişme sonrasında yıldız isim için girişimlerde bulunan ve ekonomik araştırma yapan Beşiktaş’a bu esnada İtalya’dan flaş bir haber geldi.

MILAN DEVREYE GİRDİ
Fanatik'in haberine göre; Fas Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan Ziyech için yarışa, Serie A devi Milan da girdi. İtalyan ekibinin, başarılı oyuncuyu satın alma konusuna daha olumlu baktığı bildirildi.

Başarılı isim için maksimum 3 milyon Euro’luk bütçe ayırabilecek olan Beşiktaş’ın ise bu bedelin bir bölümünü oyuncuya maaş olarak diğer kısmını da Chelsea’ye kiralama bedeli olarak sunmaya hazırlandığı ifade edildi. İngiliz ekibinin futbolcusunu satma konusunda henüz bir kararının olmadığı son gelişmelere göre kiralama formülüne daha olumlu baktığı kaydedildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
1
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
2
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
3
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
4
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
5
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
6
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
7
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿7 ilde 75 FETÖ'cüye baskın 
﻿7 ilde 75 FETÖ'cüye baskın 
﻿7 ilde 75 FETÖ'cüye baskın 
﻿Borsa haftaya düşüşle başladı
﻿Borsa haftaya düşüşle başladı
﻿Borsa haftaya düşüşle başladı
﻿Uzmanı salgının büyük zararını açıkladı
﻿Uzmanı salgının büyük zararını açıkladı
﻿Uzmanı salgının büyük zararını açıkladı
﻿Zatürre aşıları ihmal edilmemeli
﻿Zatürre aşıları ihmal edilmemeli
﻿Zatürre aşıları ihmal edilmemeli
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.