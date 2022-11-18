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Bir türlü kız arkadaş edinemeyen genç pes ettiğini bildiri basarak ilan etti

Kadıköy’de Agah Sır isimli bir erkek, “Ben artık daha fazla kız peşinde koşmak istemiyorum” diyerek sokakta manifesto dağıttı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 15:43
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5 senedir bir türlü kız arkadaş edinemeyen genç pes ettiğini bildiri basarak Kadıköy'de ilan etti

Bir türlü kız arkadaş edinemeyen genç pes ettiğini bildiri basarak ilan etti
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İstanbul Kadıköy’de ilginç ve komik bir olay yaşandı.

Agah Sır isimli bir vatandaş, “Ben pes ettim arkadaşlar” diyerek Kadıköy sokaklarında manifesto dağıttı.

Manifestonun içeriğinde yazanlar ise okuyanları bir hayli güldürdü.

Yalnızlıktan şikayetçi olan ve bir türlü kadın ‘tavlayamadığını’ belirten Sır, “Ben artık daha fazla kız peşinde koşmak istemiyorum” dedi.

Kadınları ‘tavlamak’ için kitap okuduğunu, vücut geliştirme yaptığını ve turist kadınları ‘tavlamak’ için de İngilizce öğrendiğini ve işe yaramadığını yazdı.

Manifestoda yer alan maddeler ise şöyle:

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