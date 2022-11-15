Bursa Osmangazi Belediyesi 10 işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Bursa Osmangazi Belediyesi, Çöp personeli olmak üzere 10 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 18 kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Emekli olmamak,

Emeklilik Şartlan Taşımamak,

Bedenen sağlıklı olmak,

Arşiv araştırması yönetmelik şartlarına haiz olmak,

Vardiyalı çalışma şartlarına uygun olmak,

Herhangi bir bulaşıcı hastalığı taşımamak,

Çöp toplama faaliyetinde çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Adli sicil kaydı

Askerlik belgesi

SGK hizmet dökümü