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Bursa Osmangazi Belediyesi 10 işçi alacak

Bursa Osmangazi Belediyesi, Çöp personeli, 10 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 18 kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 14:39
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Bursa Osmangazi Belediyesi 10 işçi alacak

Bursa Osmangazi Belediyesi 10 işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Bursa Osmangazi Belediyesi, Çöp personeli olmak üzere 10 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 18 kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
Emekli olmamak,
Emeklilik Şartlan Taşımamak, 
Bedenen sağlıklı olmak, 
Arşiv araştırması yönetmelik şartlarına haiz olmak, 
Vardiyalı çalışma şartlarına uygun olmak,
Herhangi bir bulaşıcı hastalığı taşımamak,
Çöp toplama faaliyetinde çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Adli sicil kaydı
Askerlik belgesi
SGK hizmet dökümü

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