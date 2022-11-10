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  • Yeni Akit Atatürk'ü ananlara 'istismarcı' dedi. Atatürk ilanlarını alan Akit, reklamları aldıktan sonra kendini tutamadı

Yeni Akit Atatürk'ü ananlara 'istismarcı' dedi. Atatürk ilanlarını alan Akit, reklamları aldıktan sonra kendini tutamadı

10 Kasım’da Atatürk ilanlarını alan yandaş Yeni Akit, yine bir “10 Kasım” provokasyona imza attı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 15:50
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Atatürk ilanlarını alan Yeni Akit, reklamları aldıktan sonra kendini tutamadı Atatürk'ü ananlara 'istismarcı' dedi

Yeni Akit Atatürk'ü ananlara 'istismarcı' dedi. Atatürk ilanlarını alan Akit, reklamları aldıktan sonra kendini tutamadı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin ölümsüz kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 84'üncü yıl dönümünde tüm yurtta anılıyor.

Her 10 Kasım’da Atatürk’e türlü hakaretler eden Yeni Akit, bir yandan Atatürk'ün ölüm yıl dönümüyle ilgili ilanları gazetesine alarak reklam paralarını toplarken öbür yandan da Atatürk’e ve onu ananlara saygısızlıkta bulunmaya devam etti.



Gazetenin 1. manşetinden Ali Karahasanoğlu'nun "Şu Atatürk istismarcılarını anlamak imkansız! Hani ‘kul olmak’tan çıkmıştık" başlığıyla yayınlanan yazıda Ata'yı anan insanların fotoğrafı yayınlandı. Karahasanoğlu, yazıda yılda bir kere Ata’sını anan insanlara "istismarcı" dedi.



Gazeteye Halkbank, VakıfBank, Türk Telekom, Yıldız Holding ve Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok 10 Kasım ilanı verdi.



Akit Gazetesi, bir başka haberinde "10 Kasım: Mustafa Kemal alkole bağlı sirozdan hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Gelen tepkiler üzerine haberi kaldırdı.

Akit'in Atatürk ile ilgili "imza attığı" bazı rezaletler...


 

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bir dost
10.11.2022 16:19
istismarcı arıyorlarsa tarikat yurtlarına baksınlar.  
 
vatansever
10.11.2022 16:09
çıkarsız ve yalın sevgi ATATÜRK  
 
TEOMAN
10.11.2022 16:06
AKİT çalışanları, yazarları, editörü siz istismar ile büyük bir öndere duyulan saygıyı, hürmeti birbirine kasten karıştırmaktasınız. Bu çok yanlış, bu çok kötü.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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