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Bursa Otobüs Terminali'ne yıldırım düştü çatı çöktü 

Bursa'da yıldırım düşmesi sonucu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısı çöktü. Panik anları ve yıldırımın düşmesi kameraya an be an yansırken, yaralı olduğu ihbarı üzerine ambulanslar bölgeye sevk edildi. Yaralı olmadığı belirtildi.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:33
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Bursa Otobüs Terminali'ne yıldırım düştü çatı çöktü 

Bursa Otobüs Terminali'ne yıldırım düştü çatı çöktü 
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İHA'nın haberine göre, meteoroloji ve AFAD birkaç saat önce şehirde yoğun yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Yoğun yağış önce şehrin batısında ve kuzeyinde etkili oldu. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğun yağış sebebiyle yolcular dışarı çıkamadı. Seferler bir süre aksadı. 

Saat 15.15 sıralarında terminale yıldırım düştü. Yıldırım düşmesiyle birlikte terminalin çatısı kısmen çöktü. Yaralı bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Polis telsizlerinden yaralı olmadığı bildiriliyor. 

Öte yandan yoğun yağış sebebiyle merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde caddeler göle döndü. Bazı ağaçlar sel ve fırtına sebebiyle yıkıldı. Şehir merkezinde yoğun trafik oluştu. Gök gürültülü sağanak yağışın bir saat boyunca etkili olduğu belirtildi.

Öte yandan terminale yıldırım düşme anı, yolcuların kaçışması ve yaşanan panik de İHA muhabiri tarafından saniye saniye görüntülendi. Tedbir alan güvenlik görevlileri vatandaşları güvenli bölgeye yönlendirdi.

Şehirde sağanak yağış ve fırtınanın bir süre daha etkili olacağı ifade ediliyor.

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Kim Yaptı?
31.08.2022 16:51
Bu mendeburlar bu binayı balya teli ilemi yapmışlar? Hesabı tez zamanda sorulacaktır.  
 
Bursalı
31.08.2022 16:46
İşte AKP'li belediye yazıklar olsun AKP'li belediyeye  
 
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