İmamoğlu'ndan eşiyle birlikte Mansur Yavaş'a ziyaret

Kaynak: ANKA
İmamoğlu'ndan eşiyle birlikte Mansur Yavaş'a ziyaret
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. İkili sosyal medya üzerinde ziyareti ayrı ayrı paylaştı.

İmamoğlu'ndan Yavaş'a makamında ziyaret. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu yeni seçilen ilçe belediye başkanlarıyla birlikte bugün Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Mansur Yavaş'ın Nursen Yavaş da bulundu.

HEM MANSUR YAVAŞ HEM DE İMAMOĞLU ZİYARETİ PAYLAŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ziyarete ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ı ziyaret ettik, başkentimizdeki başarısı için tebrik ettik. Geçen dönem olduğu gibi bu dönem de birlikte ülkemiz için güzel işlere imza atacağız” ifadelerine yer verdi.

ABB Başkanı Mansur yavaş da ziyaretle ilgili X hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Bugün Ekrem İmamoğlu Başkanımız ve kıymetli eşi Dilek İmamoğlu’nu ağırladık. Yeni dönemde de başarılı olacağına ve ülkemiz için birlikte güzel işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum."

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