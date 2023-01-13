Çocuklar minibüsün arkasına tutunarak yolculuk yaptı

Bursa’da çocukların minibüs arkasındaki tehlikeli yolculuğu cep telefon kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde canı sıkılan 2 çocuk, minibüsün arkasına tutunarak tehlikeli bir şekilde seyahat etti.
Çocukları gören bir sürücü ise o anları cep telefon kamerası ile kaydetti.
(Kaynak: İHA)
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