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Çocuklar minibüsün arkasına tutunarak yolculuk yaptı

Bursa’da canı sıkıldığı öne sürülen iki çocuk, minibüsün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Trafikte çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 09:50
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Bursa’da çocukların tehlikeli yolculuğu kameralarda

Çocuklar minibüsün arkasına tutunarak yolculuk yaptı
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Bursa’da çocukların minibüs arkasındaki tehlikeli yolculuğu cep telefon kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde canı sıkılan 2 çocuk, minibüsün arkasına tutunarak tehlikeli bir şekilde seyahat etti.

Çocukları gören bir sürücü ise o anları cep telefon kamerası ile kaydetti.


(Kaynak: İHA)

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