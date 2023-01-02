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Araçlara çarparak devrildi: 2 yaralı

Bursa'da seyir halinde olan iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki bir araca çarparak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 12:36
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Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Araçlara çarparak devrildi: 2 yaralı
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Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Bursa’nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Gaziler Sokak üzerinde meydana geldi.

Sokakta seyir halinde olan Eray İ. (20) yönetimindeki 16 NBT 86 plakalı otomobil, Osman A. yönetimindeki 16 ANY 795 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 16 NBT 86 plakalı otomobil, park halindeki 16 PJ 522 plakalı otomobile çarparak devrildi. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki Tenzile İ. (70) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtardılar. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı. Emniyet ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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