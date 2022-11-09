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Bursa'da taksiye bu sene 3. zam

Bursa’da 2022 yılının şubat ve mayıs ayında zam gelen taksi ücretlerine yeniden zam geldi. 7 lira 50 kuruş olan taksi açılış fiyatı 10 lira yükseldi. Kilometre başı 7 lira olan taksimetre fiyatı 9 lira olurken, indi-bindi ücreti ise 20 liradan 25 liraya yükseldi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 17:08
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Bursa'da taksiye bu sene 3. zam

Bursa'da taksiye bu sene 3. zam
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Milli Gazete'nin haberine göre, doların önlenemez yükselişi ve Brent petrolün fiyatının yükselmesiyle birlikte Bursa’da taksi ücretlerine şubat ve mayıs ayında yapılan zam sonrası yeniden zam geldi.

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından yapılan açıklamada, taksilerdeki yeni zamlı tarife paylaşıldı.

Bursa'da 9 ayda taksi ücretlerine gelen üçüncü zamdan sonra yeni tarife şöyle:

7 lira 50 kuruş olan taksi açılış fiyatı 10 lira yükseldi.

Kilometre başı 7 lira olan taksimetre fiyatı ise 2 lira zamlanarak 9 lira olurken, indi-bindi ücreti ise 20 liradan 25 liraya yükseldi.

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