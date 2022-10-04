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Yok artık! Taksi çağırmak da paralı oldu: Nereye varacak bu işin sonu?

Bir taksi çağırma uygulamasının, müşterilerin taksi çağırmak için taksi şoförüne para verme özelliğini hayata geçirmesi tartışma konusu oldu.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 15:07
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Yok artık! Nereye varacak bu işin sonu? Taksi çağırmak da paralı oldu

Yok artık! Taksi çağırmak da paralı oldu: Nereye varacak bu işin sonu?
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İstanbul özelinde Türkiye’de yaşanan taksi sorunu yeni fırsatçılıkların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Vatandaşlar taksi azlığı, taksicilerin sadece turistlere durması gibi sorunlardan şikayetçi olurken bir taksi çağırma uygulaması meseleyi tartışma yaratan bir uygulamayı hayata geçirdi.

PARAYI VER TAKSİYİ GETİR

Son güncellemeyle “Bahşişli çağır” uygulamasını devreye sokan uygulama, yeni özelliğini şöyle duyurdu: “Uygulamaya eklenen ‘Bahşişli çağır’ özelliği sayesinde sürücün yolculuk için bahşiş vereceğini önceden bilir ve sana taksi bulmamız kolaylaşır.”

MÜŞTERİLER İKİ DEFA PARA VERECEK

Buna göre, müşteriler taksinin gelmesi için ayrı para verirken taksi hizmeti için de ayrı bir para verecek.

Söz konusu özelliği Twitter’dan paylaşan “@devalpaca” adlı kullanıcı, “Yakında açık artırma ile taksi çağıracağız.” diyerek tepki gösterdi. Kullanıcılar şaşkınlığını gizleyemezken “Şaka mı bu yoksa Photoshop mu?” yorumlarını yaptı.

yenicaggazetesi.com.tr

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