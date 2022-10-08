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Kayganlaşan yolda tır yamaca çarptı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit Boğazı'nda yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır yamaca çarptı, sürücüsü yaralandı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 17:01
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Bursa'da trafik kazası: 1 yaralı

Kayganlaşan yolda tır yamaca çarptı: 1 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit Boğazı'nda meydana geldi.

İnegöl’den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Soner Tekin(28) yönetimindeki 42 YK 614 plakalı tır, yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerleri yıkan tır, kayarak yamaca çarptı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Kaynak: İHA)

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