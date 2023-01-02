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Ünlü oyuncunun da aralarında olduğu 15 kişi zehirlendi

Bursa’da ünlü oyuncu Burak Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu 15 kişilik aile akşam yemediğinde yedikleri mantardan zehirlendi.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 03:17
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Bursada ünlü oyuncu dahil 15 kişi mantardan zehirlendi

Ünlü oyuncunun da aralarında olduğu 15 kişi zehirlendi
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Erzurumlu Mümessil, Zerk ve Bordo Bereliler Afrin gibi filmlerde oyunculuk yapan ayrıca senaristlik de icra eden 43 yaşındaki Burak Bozdağ, ailesiyle birlikte Osmangazi ilçesine bağlı Ovakça Mahallesi'nde oturan akrabalarının evine gitti. 

KUSMA VE ÜŞÜME ŞİKAYETLERİ

Akşam yemeğinde buluşan aile bireyleri yedikleri mantar üzerine kusma ve üşüme şikayetleri yaşadı.

Zehirlendiklerini düşünen aile bireyleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan 15 kişi tedavi altına alındı. Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. (İHA)

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