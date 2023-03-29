29 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine fırtına engeli

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine fırtına engeli

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 11:10
Takip Et

Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında 6 sefer iptali

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine fırtına engeli
+
Aa
-

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla BUDO'nun saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamadı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
1
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
2
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
3
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
4
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
5
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
6
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
7
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis engeli
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis engeli
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis engeli
﻿Ronaldo'ya Messi tehditi
﻿Ronaldo'ya Messi tehditi
﻿Ronaldo'ya Messi tehditi
﻿Tekirdağ’da fuhuş operasyonu
﻿Tekirdağ’da fuhuş operasyonu
﻿Tekirdağ’da fuhuş operasyonu
﻿Sağlıklı bir Ramazan ayı için uzman diyetisyenden uyarı
﻿Sağlıklı bir Ramazan ayı için uzman diyetisyenden uyarı
﻿Sağlıklı bir Ramazan ayı için uzman diyetisyenden uyarı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.